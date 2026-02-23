Tezenis domina nel secondo tempo e supera Scafati al Pala Agsm Aim
Tezenis Verona ha vinto contro Givova Scafati grazie a una prestazione più energica nel secondo tempo. La causa principale è stata la maggiore intensità difensiva e la precisione in attacco, che hanno ribaltato il risultato. I padroni di casa hanno aumentato l’intensità, portando a un parziale decisivo che ha deciso la partita. La squadra di Verona ha approfittato delle occasioni in transizione, mantenendo il vantaggio fino alla fine. La partita si è conclusa con un margine significativo.
Primi due quarti equilibrati, poi i veronesi trovano la prima vittoria del nuovo corso di coach Ramagli alzando l'intensità difensiva e chiudendo sul 76-61 trascinati dalle prestazioni di Zampini e McGee In una serata di grande fisicità agonistica, la Tezenis Verona ritrova il successo davanti al proprio pubblico superando la Givova Scafati con il punteggio finale di 76-61. La sfida ha visto i padroni di casa imporsi grazie a una seconda metà di gara dominata, concedendo ai campani solo 28 punti nel secondo tempo. Coach Alessandro Ramagli ha scelto di partire con il quintetto composto da Zampini, McGee, Bolpin, Johnson e Poser, mentre coach Vitucci per Scafati ha risposto con Mascolo, Walker, Mollura, Allen e Iannuzzi. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Tezenis beffata all'overtime, Cividale espugna il Pala Agsm AimLa partita tra Tezenis Verona e Cividale si è conclusa con la vittoria degli ospiti dopo un tempo supplementare, con il punteggio di 74-80.
Rana si arrende a una Perugia travolgente: al Pala Agsm Aim finisce 0-3Rana Verona ha subito una sconfitta contro una Perugia molto forte, che ha dominato in campo.
