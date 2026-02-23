Tezenis domina nel secondo tempo e supera Scafati al Pala Agsm Aim

Tezenis Verona ha vinto contro Givova Scafati grazie a una prestazione più energica nel secondo tempo. La causa principale è stata la maggiore intensità difensiva e la precisione in attacco, che hanno ribaltato il risultato. I padroni di casa hanno aumentato l’intensità, portando a un parziale decisivo che ha deciso la partita. La squadra di Verona ha approfittato delle occasioni in transizione, mantenendo il vantaggio fino alla fine. La partita si è conclusa con un margine significativo.