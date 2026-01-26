Tezenis beffata all' overtime Cividale espugna il Pala Agsm Aim

La partita tra Tezenis Verona e Cividale si è conclusa con la vittoria degli ospiti dopo un tempo supplementare, con il punteggio di 74-80. La sfida, disputata al Pala Agsm Aim, ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, che si è deciso solo nei momenti finali. Un risultato che testimonia l’impegno e la competitività di Cividale in questa trasferta.

La Tezenis Verona esce sconfitta dal proprio parquet al termine di una sfida decisa soltanto dopo un tempo supplementare e terminata con il punteggio di 74-80. Ieri, 25 gennaio, la vittoria è andata alla Gesteco Cividale che ora, con Livorno e Brindisi, è seconda in classifica alle spalle di Pesaro. La Scaligera è nel gruppo delle terze, insieme a Rieti, Scafati e Rimini, in un campionato che vede otto squadre nel giro di 4 punti. L'avvio di gara è stato caratterizzato da una fortissima tensione difensiva che ha bloccato i punteggi per diversi minuti, tanto che i primi punti per i gialloblù sono arrivati solo dopo tre minuti e mezzo grazie a un rimbalzo offensivo di Federico Poser.🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Tezenis cede sotto i colpi di Rieti, che espugna il Pala Agsm Aim Leggi anche: Lavoro, parità di genere: certificate anche Agsm Aim energia e Agsm aim smart solutions Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Tezenis beffata all'overtime da Bergamo (87-82): si consola perché perdono tutte le avversarie. Il campionato di A2 più pazzo in assoluto. La Tezenis riesce all'ultimo secondo ad agganciare Bergamo va all'overtime, si porta sul +4 ma poi si fa superare dalle triple (anche quasi da metà campo) di D'Angelo Harrison (30 punti). La Squadra di Ramagli vince - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.