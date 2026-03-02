Dalla Regione 700mila euro per il futuro di giovani sottoposti a procedimenti penali

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 700mila euro destinati ai giovani tra i 14 e i 25 anni coinvolti in procedimenti penali. La somma, finanziata con risorse europee, sarà utilizzata per sostenere progetti e iniziative rivolte a minori e giovani adulti che si trovano in situazioni giudiziarie. L’obiettivo è offrire opportunità di reinserimento e supporto, puntando su interventi specifici per questa fascia di età.

Un investimento da 700mila euro per giovani dai 14 ai 25 anni sottoposti a procedimenti penali. È il nuovo provvedimento della Regione Emilia-Romagna, che sfrutta le risorse europee per dare una nuova possibilità a minori e giovani adulti rimasti coinvolti in vicende giudiziarie.