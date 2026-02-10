pesca dalla regione un bando da 2 milioni di euro per rilanciare il settore

La Regione ha messo a disposizione 2 milioni di euro con un nuovo bando per sostenere il settore della pesca. L’obiettivo è aiutare le imprese a diversificare le attività e rafforzare l’economia locale. Il finanziamento vuole anche promuovere una pesca più sostenibile, in linea con le linee guida del programma Feampa 20212027. Un passo deciso per rilanciare un settore che attraversa momenti difficili.

Un sostegno concreto alla diversificazione delle attività di pesca. Favorire la crescita economica, sociale e ambientale del comparto ittico in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale Feampa 20212027. È questa la finalità del nuovo bando pubblicato dal Dipartimento regionale della Pesca mediterranea, pensato per incentivare la diversificazione delle attività e la creazione di nuove opportunità di reddito per gli operatori del settore. La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 2 milioni di euro e prevede la concessione di contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 75 mila euro per ciascun beneficiario.

La Regione ha aperto un bando da 2 milioni di euro per sostenere nuove attività e il turismo del mare.

Questa mattina si è tenuto un incontro dedicato ai professionisti del turismo, in particolare agli albergatori.

