Calcio | In Terza categoria la capolista Monti fa visita alla Tirrenica Podenzana e Cinquale promettono scintille

Il Monti, primo in classifica e vincitore della Coppa Provinciale, affronta la Tirrenica in una partita decisiva. La squadra guidata dall’allenatore ha ottenuto risultati costanti e vuole consolidare il suo primato. La sfida si svolge in un campo battuto dal sole e con molti tifosi presenti. Podenzana e Cinquale, invece, cercano di ridurre il divario e promettono incontri emozionanti nelle prossime giornate. La corsa al titolo continua a essere molto aperta.

© Sport.quotidiano.net - Calcio: In Terza categoria la capolista Monti fa visita alla Tirrenica. Podenzana e Cinquale promettono scintille

Il campionato di Terza Categoria arriva alla ventesima giornata, la settima del girone di ritorno. Il Monti, fresco vincitore della Coppa Provinciale e sempre in testa alla classifica, mantiene un vantaggio di sei punti sulla coppia Cinquale e Spartak Apuane. Oggi la squadra regina, dalle ore 15, sarà impegnata sul campo “Macchiarini Ricci“ a Retignano, ospite della Tirrenca. La partita, sebbene non sia tra le più temute, riveste particolare importanza e la formazione guidata da Balloni affronterà la sfida con la determinazione tipica della rinvigorita Valtaveronense. Il vicepresidente veneliano Tonelli afferma: "Siamo carichi e consapevoli dell’importanza della posta in palio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net La capolista Cinquale all’esame Fosdinovo. Monti e Palleronese promettono spettacoloLa tredicesima giornata del campionato di Terza Categoria si avvicina, con il match tra Cinquale e Fosdinovo in programma domenica 4 gennaio alle ore 18 a Romagnano. Leggi anche: Calcio Terza Categoria: sale al terzo posto la Polisportiva Carrarese. Pari lo scontro al vertice Spartak-Monti. E il Cinquale si avvicina alla vetta Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Terza categoria, Castellettese in goleada; Calcio: In Terza categoria la capolista Monti fa visita alla Tirrenica. Podenzana e Cinquale promettono scintille; Il Vigolzone frena la Pianellese, pari nel big match di Terza Categoria; Terza categoria, le partite di oggi 15 febbraio 2026 LIVE. I risultati in tempo reale. Calcio, Seconda e Terza Categoria: anticipi per Concordia e Roveretana, scontri diretti Carpine-Possidiese e Solarese-Athletic Vallidi Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Seconda e Terza Categoria. Di seguito, tutte le gare in programma, categoria per cate ... sulpanaro.net Calcio, in Seconda e Terza Categoria è una giornata con diverse sfide di alta classificaIn Seconda il San Biagio ospita la capolista Roretese, gare interessanti anche in Terza, con tanti anticipi già in programma venerdì sera ... cuneodice.it VITTORIA CHE VALE DOPPIO! 3-1 al Centro Sedia Natisone Calcio, terza forza del campionato! Reti di Khayj, Budai e Zilli. La risposta dopo la sconfitta immeritata nel recupero con il Teor. Non poteva essere più convincente! Fuori casa, contro una big del ca - facebook.com facebook