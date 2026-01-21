Nel girone A di Firenze di Terza Categoria, Ponte a Elsa mostra una prova di forza, mentre il Gavena si impone con un ampio risultato sul Monteserra. Entrambe le squadre locali confermano il loro stato di forma, contribuendo a un fine settimana caratterizzato da risultati significativi nel campionato di Terza Categoria.

Le due squadre locali di Terza Categoria a finire in vetrina questa settimana sono Ponte a Elsa e Gavena. Prova di forza dei primi, che nello scontro diretto interno col Perignano si impongono con un perentorio 5-0 (reti di Bagnoli, Viggiano, Garofalo e due rigori di Colibazzi e Pisano), confermandosi secondi nel girone B di Pisa a meno due dalla vetta. Il Gavena sul proprio campo ha invece travolto 6-1 il Monteserra: dopo l’1-0 all’intervallo (gol di Scardigli) i ragazzi di Lucchesi hanno dilagato nella ripresa con Marino, Bartoli, Cissè, Venturini (nella foto) e Usman su rigore, salgono a 20 punti, 6 sotto i play-off. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Terza categoria. Prova di forza del Ponte a Elsa . Il Gavena travolge il Monteserra . Nel girone A di Firenze solo sconfitte

Leggi anche: Calcio terza categoria. Un bel tris nel derby per l’Avane. Il Ponte a Elsa ritrova la vittoria

Calcio Terza Categoria. Il Marcialla ospita l’Impruneta. Big-match per il Ponte a ElsaStasera prende il via la quarta giornata di Terza Categoria a Firenze, con un match di grande interesse tra Marcialla e Impruneta.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Terza Categoria, altra goleada Invictus: pokerissimo al San Pietro Apostolo 1963; Anticipi Seconda e Terza Categoria: i risultati e i marcatori; Terza Categoria, il big match della 14esima giornata va agli Olmi; Terza Categoria / Il racconto della tredicesima giornata dei gironi C e D.

Calcio Terza categoria. Prova di forza del Ponte a Elsa . Il Gavena travolge il Monteserra . Nel girone A di Firenze solo sconfitteInfine, a Lucca l’andata del girone B si chiude con la quarta sconfitta di fila per il Galleno, superato 2-0 a domicilio dal San Lorenzo. I biancocelesti sono penultimi con 10 punti ed un margine di 3 ... msn.com

Terza categoria pugliese, Virtus Foggia – Bovino Calcio 18-0, vittoria totale o sconfitta per il calcio?La Virtus Calcio Foggia travolge il Bovino Calcio in una gara senza storia, dominata dall’inizio alla fine. Ma oltre il risultato, oltre i marcatori e oltre l’entusiasmo di una vittoria così larga, ... giornaledipuglia.com

CALCIO - TERZA CATEGORIA Pernocari 0 Città di Serra San Bruno 1 Muzzi’ Il Citta’ di Serra San Bruno tiene il passo della Fulmine Sorianello. La compagine serrese firma il blitz in casa del forte Pernocari portando a casa tre punti pesantissimi grazie al facebook