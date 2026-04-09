Terrorismo islamico due arresti a Palermo per jihad | Colpiremo le loro sporche città

Due persone sono state arrestate a Palermo nell’ambito di un’operazione di polizia contro il terrorismo di matrice islamica. L’indagine ha portato alla scoperta di un piano volto a compiere attacchi contro alcune città italiane, con messaggi minacciosi rivolti alle forze dell’ordine. L’intervento ha coinvolto la Sezione antiterrorismo, che ha sequestrato materiali e documenti riconducibili all’attività dell’indagato. Sono in corso ulteriori verifiche da parte degli inquirenti.

Ancora un’operazione di polizia contro l’estremismo islamico in Italia: l’azione della Sezione Antiterrorismo della Digos di Palermo e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, questa mattina ha portato all’esecuzione di due decreti di fermo di indiziati di delitto a carico di altrettanti cittadini stranieri, domiciliati a Palermo, per i reati di istigazione a delinquere aggravati dalle finalità di terrorismo. Contestualmente, gli agenti hanno eseguito anche due perquisizioni, informatiche e locali, su altrettanti soggetti, anch’essi stranieri ma minori, residenti a Marsala, per i reati di detenzione abusiva di armi da sparo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terrorismo islamico, due arresti a Palermo per jihad: “Colpiremo le loro sporche città” Incitavano alla Jihad sui social, fermati due tunisini per apologia di terrorismo: "Colpire le loro città sporche"La Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Palermo, fermati due tunisini per apologia del terrorismo: in un video incitano alla JihadLa Digos di Palermo ha fermato due cittadini tunisini di 19 e 22 anni per apologia del terrorismo islamico. Incitavano alla Jihad su TikTok e Instagram, due arresti: le indagini della Dda di Palermo CLICCA PER IL VIDEOI due pubblicavano immagini di miliziani armati e della Casa Bianca in fiamme con il vessillo dello stato islamico al posto della bandiera statunitense ... ilsicilia.it Istigazione al terrorismo islamico, due arresti a Palermo: sequestrate armi e strumenti informaticiArresti per terrorismo a Palermo Due arresti per terrorismo a Palermo. La polizia, all’esito ... msn.com