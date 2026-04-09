Palermo fermati due tunisini per apologia del terrorismo | in un video incitano alla Jihad

La polizia di Palermo ha fermato due cittadini tunisini di 19 e 22 anni con l’accusa di aver realizzato un video in cui si invitava alla Jihad. Gli agenti della Digos hanno eseguito i provvedimenti di fermo, che sono stati comunicati nelle ultime ore. Le indagini sono ancora in corso per accertare eventuali collegamenti con altre attività o persone. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambito delle misure contro il terrorismo.

La Digos di Palermo ha fermato due cittadini tunisini di 19 e 22 anni per apologia del terrorismo islamico. I due inneggiavano alla Jihad e al martirio religioso. Scrivevano di voler “mandare all’inferno” i miscredenti, minacciavano di colpire le “loro città sporche” e le “loro sporcizie politeiste”. Emblematico è il video che, sullo sfondo del vessillo dello Stato Islamico, mostra atti di violenza da parte di un uomo con indumenti di colore nero nei confronti di soggetti inginocchiati e ammanettati, vestiti con tute di colore arancione, tra i quali è possibile riconoscere l’attuale Presidente degli Stati Uniti. La diffusione risulta... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Palermo, fermati due tunisini per apologia del terrorismo: in un video incitano alla Jihad Incitavano alla Jihad sui social, fermati due tunisini per apologia di terrorismoLa Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Incitavano alla Jihad sui social, fermati due tunisini per apologia di terrorismo: "Colpire le loro città sporche"La Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Si parla di: Funzionario pestato dal branco a Termini: la fuga all'estero finisce ad Amburgo. Presi tutti. Palermo, fermati due tunisini per apologia di terrorismo: sui social incitavano alla Jihad e pubblicavano la Casa Bianca in fiammeLa Dda di Palermo ha fermato due tunisini accusati di apologia di terrorismo: avrebbero incitato alla Jihad su TikTok e Instagram ... affaritaliani.it Palermo, due fermati per apologia di terrorismoLa Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. ansa.it