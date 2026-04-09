Incitavano alla Jihad sui social fermati due tunisini per apologia di terrorismo | Colpire le loro città sporche

Due cittadini tunisini residenti a Palermo sono stati fermati dalla Dda locale con l'accusa di aver promosso, tramite i loro profili social, messaggi di incitamento alla Jihad e al martirio. Le indagini hanno evidenziato come abbiano condiviso immagini di miliziani armati e scritto frasi che invitavano a colpire le loro città. Il provvedimento è stato emesso a seguito di attività di monitoraggio sui social network.

La Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Si tratta di due tunisini - domiciliati a Palermo - che sono accusati di aver incitato, attraverso profili social di TikTok e Instagram, alla Jihad e al martirio e pubblicato immagini di miliziani armati e della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Incitavano alla Jihad sui social, fermati due tunisini per apologia di terrorismoLa Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo.

Apologia di terrorismo sui social, fermati due tunisini dalla Dda di PalermoLa Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone accusate di apologia di terrorismo.

Palermo, fermati due tunisini per apologia di terrorismo: sui social incitavano alla Jihad e pubblicavano la Casa Bianca in fiammeLa Dda di Palermo ha fermato due tunisini accusati di apologia di terrorismo: avrebbero incitato alla Jihad su TikTok e Instagram ... affaritaliani.it

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