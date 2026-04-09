Terrorismo due tunisini arrestati a Palermo | incitavano a colpire le città sporche dei miscredenti video

Due cittadini tunisini sono stati arrestati a Palermo con l’accusa di aver utilizzato i social media per diffondere messaggi di propaganda jihadista. Le indagini hanno accertato che nelle loro pubblicazioni incitavano a colpire le città considerate sporche dei miscredenti e promuovevano azioni terroristiche contro l’Occidente. Sono stati trovati e sequestrati video in cui si invitava alla violenza e al terrorismo.

Utilizzavano i social per fare propaganda jihadista e spingere al terrorismo, per colpire «l’Occidente e i miscredenti». Per questo due cittadini tunisini, residenti a Palermo, sono stati arrestati con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dalle finalità di terrorismo. Due tunisini arrestati per terrorismo e tre minorenni perquisiti. Nell’ambito della stessa indagine, condotta dalla sezione Antiterrorismo della Digos di Palermo e dalla Direzione centrale della Polizia di prevenzione e coordinata dalla Dda di Palermo, sono stati anche perquisiti tre minorenni, anche loro stranieri, due dei quali residenti a Marsala, in provincia di Trapani, e uno nel Nord Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Terrorismo, due tunisini arrestati a Palermo: incitavano a colpire «le città sporche dei miscredenti» (video) Incitavano alla Jihad sui social, fermati due tunisini per apologia di terrorismo: "Colpire le loro città sporche"La Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Terrorismo islamico, due arresti a Palermo per jihad: “Colpiremo le loro sporche città”Ancora un’operazione di polizia contro l’estremismo islamico in Italia: l’azione della Sezione Antiterrorismo della Digos di Palermo e della... Temi più discussi: Informativa di Meloni alle Camere, l’Italia al lavoro per la pace, la solita sinistra all'attacco sul piede di guerra; Difendere il futuro tra guerra e mercato: il saggio che ridisegna il concetto di sicurezza; Il decreto bollette è legge. Bonus da 115 euro, più trasparenza, stop al telemarketing: ecco cosa prevede; Caro carburanti, Urso gela i furbetti del barile: aumenti ingiustificati. Prezzi giù subito o colpiremo alla fonte. Apologia di terrorismo su Ig e Tiktok: fermati due tunisini. Bandiere dell'Isis, foto col mitra e post sulla Jihad VIDEOLa Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Si tratta di due tunisini accusati di aver incitato, attraverso profili social di TikTok e Instagram, alla Jihad ... ilmattino.it Palermo, fermati due uomini per apologia del terrorismo islamico: postati video della Casa Bianca in fiammeDue cittadini stranieri sono stati fermati con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo al termine di un’indagine condotta dalla Digos di Palermo e dalla Direzione c ... virgilio.it Palermo, fermati due tunisini per apologia di terrorismo - facebook.com facebook Palermo jihad e istigazione al terrorismo, due fermi e cinque minorenni perquisiti da poliziotti #Digos e Direzione centrale della Polizia di prevenzione. poliziadistato.it/articolo/1669d… #essercisempre #9aprile x.com