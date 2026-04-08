Formia armato di coltello cerca l’ex moglie e le figlie alla stazione | arrestato

Nella giornata del 8 aprile 2026, le forze di polizia hanno fermato un uomo a Formia, accusato di aver cercato di aggredire l’ex moglie e le figlie alla stazione. L’uomo aveva con sé un coltello e ha opposto resistenza durante l’arresto. Sono state contestate accuse di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di armi. La vicenda è avvenuta in un contesto di tensione familiare.

Formia, 8 aprile 2026 – La polizia della questura di Latina ha arrestato un uomo accusato di lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Più in particolare, gli agenti del commissariato di Gaeta, con il supporto di quelli di Formia, sono intervenuti questa mattina in seguito ad una una segnalazione arrivata dal commissariato sezionale Tor Carbone di Roma, relativa ad un uomo armato di coltello che, alla guida di una Fiat 500, si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria di Formia con l’intento di intercettare l’ex moglie e le figlie. L’allarme è stato lanciato dall’attuale compagna dell’uomo, che ha segnalato alle forze dell’ordine il comportamento del compagno, partito da Velletri insieme alla figlia minore di tre anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Con un coltello in auto cerca di raggiungere la ex e le figlie alla stazione: bloccato, sperona l'auto della poliziaE' stato arrestato per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

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