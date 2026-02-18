Falsi diplomi e assenze registrate | smantellato sistema tra scuole ' private' e centro di formazione

I Carabinieri di Caivano hanno smantellato un sistema di falsificazione di diplomi e assenze false, che coinvolgeva scuole private e un centro di formazione. La scoperta è arrivata dopo un’indagine della Procura di Napoli Nord, che ha portato all’arresto di alcuni responsabili, insegnanti e personale amministrativo. Durante le verifiche, sono emersi casi di attestati falsificati e registrazioni di assenze mai realizzate, creando un vero e proprio giro illecito di certificazioni false.

Le indagini hanno portato alla luce come i soggetti coinvolti, attraverso la falsificazione di presenze e voti nei registri scolastici, avrebbero permesso il conseguimento di falsi diplomi di scuola media superiore. Le condotte irregolari riguardavano numerosi minori, tra cui tanti studenti provenienti anche dalla provincia di Caserta, impegnati presso il Centro di Formazione o iscritti all'Istituto Parificato. In alcuni casi i curricula falsificati attestavano erroneamente l'assolvimento dell'obbligo scolastico, privando i giovani del diritto all'istruzione. L'inchiesta ha inoltre evidenziato accordi illeciti tra i vertici delle due strutture: sconti sulle rette e trasferimenti mirati a garantire profitti illeciti, nonché episodi di corruzione finalizzati al rilascio di titoli di studio superiori dietro pagamento di somme indebite.