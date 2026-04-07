Terranuova Bracciolini avvia il progetto di energia solare alla Rsa Don Amelio Vannelli

A Terranuova Bracciolini sono iniziati i lavori per la costruzione di un impianto fotovoltaico presso la residenza sanitaria assistenziale “Don Amelio Vannelli”. L’intervento riguarda l’installazione di pannelli solari sul tetto della struttura, che si trova in Piazza Unità Italiana. L’obiettivo è di integrare l’energia rinnovabile nelle strutture pubbliche della zona, con lavori che sono stati avviati il 7 aprile 2026.

Arezzo, 7 aprile 2026 – Sono iniziati i lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la RSA “Don Amelio Vannelli”, situata in Piazza Unità Italiana n. 1 a Terranuova Bracciolini. L’iniziativa, approvata dalla Giunta comunale, si inserisce nell’ambito del bando regionale PR FESR 2021–2027, destinato a sostenere la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nelle residenze sanitarie pubbliche. L’intervento rappresenta un significativo passo avanti verso la transizione energetica del territorio: l’impianto fotovoltaico avrà una capacità progettuale tale da garantire una produzione di energia pulita in grado di coprire una parte rilevante dei consumi elettrici della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova Bracciolini avvia il progetto di energia solare alla Rsa “Don Amelio Vannelli” Incidente tra due auto a Terranuova Bracciolini: tre feriti trasportati alla GrucciaConsiglio Comunale del 26 febbraio 2026: interrogazioni su mobilità, opere pubbliche e rigenerazione urbana. Leggi anche: Referendum, il dato definitivo a Terranuova Bracciolini Temi più discussi: Tabellino partita Terranuova Traiana vs Prato; Scheda squadra Terranuova Traiana; Tabellino partita Terranuova Traiana vs Poggibonsi. Terranuova Bracciolini, giovani protagonisti di un ecosistema solidale e inclusivoArezzo, 4 nnovembre 2025 – A Terranuova Bracciolini, i giovani protagonisti di un ecosistema solidale e inclusivo. Si avvia alla conclusione il progetto Terranuova Bracciolini, un ecosistema solidale ... lanazione.it Inaugurata Casa Salute di Terranuova Bracciolini. Saccardi: Qui il cuore pulsante della riformaRiportata a nuova vita la struttura che un tempo ospitava l'ospedale di Terranuova Bracciolini. Investito Un milione e 564mila euro di spesa per realizzare la Casa della salute, che servirà le ... quotidianosanita.it SALUS FITNESS CLUB- BUONA PASQUA Buona Pasqua a tutti! Ci vediamo domani per un allenamento di pasquetta Piazza Coralli 8 Terranuova Bracciolini -AR- 0559199808 WhatsApp +39 351 850 6547 Società Sportiva Iscritta al Registro del - facebook.com facebook