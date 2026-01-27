Rilancio di Umbria Fiere Nuovo padiglione luci e impianto fotovoltaico

La riqualificazione di Umbria Fiere include un nuovo padiglione, impianti fotovoltaici da 480 kW e sistemi di illuminazione e riscaldamento efficienti. Questi interventi mirano a migliorare la sostenibilità e l’autonomia energetica della struttura, favorendo pratiche ecologiche e la condivisione dell’energia prodotta. Un progetto che unisce innovazione e rispetto per l’ambiente, contribuendo allo sviluppo di un evento fieristico più sostenibile.

Un nuovo padiglione permanente completamente autofinanziato, l'installazione di un impianto fotovoltaico da 480 kW con la condivisione dell'energia prodotta in eccesso grazie al conferimento dell'impianto in una Comunità energetica rinnovabile, il rinnovo dell'illuminazione dei padiglioni e la sostituzione del sistema di riscaldamento con tecnologie a pompa di calore. Presentato, ieri mattina, nella Sala Maschiella, presenti autorità istituzionali e soci costituenti di Umbriafiere Spa, il percorso di rilancio di Umbria Fiere, per restituire al quartiere fieristico regionale un ruolo centrale e strategico nella crescita economica dell'intero sistema umbro.

