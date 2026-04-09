Terni-Sulmona rivoluzione tecnologica sulla linea ferroviaria | Migliorare affidabilità puntualità e capacità

La linea ferroviaria tra Terni e Sulmona sarà soggetta a una sospensione di circa un mese per l’installazione del sistema Ertms livello 2. Questa modifica mira a migliorare l’affidabilità, la puntualità e la capacità del servizio ferroviario lungo tutta la tratta. Durante questo periodo, i lavori interesseranno l’intera linea, che resterà inattiva fino al completamento delle operazioni di aggiornamento tecnologico.

Una pausa di circa un mese per consentire di installare il sistema Ertms livello 2 sull’intera linea ferroviaria Terni-Sulmona. A partire da lunedì 13 aprile la circolazione dei treni sarà sospesa, fino al prossimo 10 maggio. Secondo quanto appreso da Rfi (Gruppo Fs) le tempistiche sono dettate. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Nuovi treni sulla linea ferroviaria Terni-Perugia: “Potenziati i collegamenti per l’ottavo centenario francescano”Una collaborazione tra Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) e Regione Umbria ha comportato il potenziamento dei servizi di trasporto ferroviario da e... Terni, lavori sulla linea ferroviaria Orte-Falconara: come cambia la circolazione. Tutte le novitàUn potenziamento infrastrutturale sulla linea Orte-Falconara è stato messo in calendario dal 25 febbraio al 6 marzo. Si parla di: Terni-Sulmona, rivoluzione tecnologica sulla linea ferroviaria: Migliorare affidabilità, puntualità e capacità. Lavori di potenziamento sulla linea, cancellati per un mese i treni sulla linea Terni-Rieti-L'AquilaRIETI - Dal 13 aprile al 10 maggio, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Terni- Rieti-L'Aquila-Sulmona, i treni del Regionale di Trenitalia sono cancellati da Terni ... ilmessaggero.it Lavori sulla linea Fs Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona dal 13 aprile al 10 maggio(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - Dal 13 aprile al 10 maggio, per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Terni- Rieti-L'Aquila-Sulmona, i treni del Regionale di Trenitalia sono cancellati da Te ... msn.com