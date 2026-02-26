Nuovi treni sulla linea ferroviaria Terni-Perugia | Potenziati i collegamenti per l’ottavo centenario francescano

Sono stati introdotti nuovi treni sulla linea Terni-Perugia, migliorando i collegamenti tra le due città. La collaborazione tra Trenitalia e la Regione Umbria ha portato a un aumento delle corse, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti durante l’Ottavo Centenario Francescano. Questa iniziativa mira a rispondere alle esigenze dei viaggiatori e a rendere più efficiente il servizio di trasporto ferroviario.

Una collaborazione tra Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) e Regione Umbria ha comportato il potenziamento dei servizi di trasporto ferroviario da e per Assisi, in occasione dell'Ottavo Centenario Francescano. Nuovi convogli sulla direttrice Roma-Perugia sono previsti fino al prossimo 6 marzo