Gioacchino Amico anche la Camera smentisce il Pd | Mai rilasciato alcun tesserino

Da liberoquotidiano.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il referendum, il dibattito politico si sposta su un’immagine diffusa sui social, che coinvolge un noto esponente politico. La vicenda ha portato alla ribalta una discussione sulla validità di un tesserino, con il coinvolgimento di un rappresentante di un'organizzazione politica. La Camera ha chiarito che l'interessato non ha mai rilasciato alcun tesserino, smentendo così le affermazioni avanzate dal Partito Democratico.

Finito il referendum, la sinistra deve trovare un altro argomento per attaccare il governo Meloni. L'ultimo? Una foto, Proprio così. Una foto del premier insieme a Gioacchino Amico, esponente - ora pentito - del clan Senese. "Non è un selfie qualsiasi. È un fatto politico. Siamo al 2 febbraio 2019, all’Hotel Marriott Milano. La prima grande iniziativa di Fratelli d’Italia al Nord, in vista delle elezioni europee", è l'esordio in una nota di Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale ed europarlamentare del Pd. "In sala c’è tutto il gruppo dirigente e poi lei, Giorgia Meloni - aggiunge -. Questa vicenda emerge da un’inchiesta giornalistica che andrà in onda domenica su Report su Rai Tre, anticipata dal programma condotto da Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Gioacchino Amico, anche la Camera smentisce il Pd: "Mai rilasciato alcun tesserino"

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