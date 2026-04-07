Dopo il referendum, il dibattito politico si sposta su un’immagine diffusa sui social, che coinvolge un noto esponente politico. La vicenda ha portato alla ribalta una discussione sulla validità di un tesserino, con il coinvolgimento di un rappresentante di un'organizzazione politica. La Camera ha chiarito che l'interessato non ha mai rilasciato alcun tesserino, smentendo così le affermazioni avanzate dal Partito Democratico.

Finito il referendum, la sinistra deve trovare un altro argomento per attaccare il governo Meloni. L'ultimo? Una foto, Proprio così. Una foto del premier insieme a Gioacchino Amico, esponente - ora pentito - del clan Senese. "Non è un selfie qualsiasi. È un fatto politico. Siamo al 2 febbraio 2019, all’Hotel Marriott Milano. La prima grande iniziativa di Fratelli d’Italia al Nord, in vista delle elezioni europee", è l'esordio in una nota di Sandro Ruotolo, componente della segreteria nazionale ed europarlamentare del Pd. "In sala c’è tutto il gruppo dirigente e poi lei, Giorgia Meloni - aggiunge -. Questa vicenda emerge da un’inchiesta giornalistica che andrà in onda domenica su Report su Rai Tre, anticipata dal programma condotto da Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gioacchino Amico, anche la Camera smentisce il Pd: "Mai rilasciato alcun tesserino"

Chi è Gioacchino Amico, il pentito del processo Hydra fotografato con la premier MeloniMilano, 7 aprile 2026 – Una foto galeotta che crea polemica nella maggioranza di governo.

Alleanza tra mafie in Lombardia: si pente il presunto boss Gioacchino AmicoC'è un nuovo pentito nel procedimento «Hydra» sulla presunta alleanza tra esponenti delle tre mafie in Lombardia ed è Gioacchino Amico , presunto...

Temi più discussi: La foto del pentito dei Senese con Meloni. Report rivela: vicino a FdI, aveva un pass alla Camera; Il pentito del clan Senese con Meloni, Report: Vicino a FdI. La premier: Il mio impegno contro le mafie è cristallino; La foto del pentito del clan Senese con Meloni e i suoi strani rapporti con FdI: la premier attacca la stampa; Gioacchino Amico e i legami con la politica.

Il pentito Gioacchino Amico e i rapporti con la politica, Report rivela: Aveva un pass alla CameraGioacchino Iachinu Amico, originario di Canicattì, è ritenuto un esponente di vertice del clan Senese. Nelle scorse settimane ha deciso di collaborare con la giustizia ... grandangoloagrigento.it

Chi è il camorrista Gioacchino Amico vicino a Messina Denaro: per un suo debito è nato il Sistema mafioso lombardoIl collaborare con la giustizia di Hydra, ed ex camorrista, Gioacchino Amico davanti ai pm ha detto: Ci sono tante persone che mi vogliono morto ... fanpage.it

Il collaborare con la giustizia di Hydra, ed ex camorrista, Gioacchino Amico davanti ai pm ha detto: “Ci sono tante persone che mi vogliono morto”. Per sanare un suo debito in Lombardia è nato il “Sistema mafioso lombardo” - facebook.com facebook

Giorgia #Meloni anziché rispondere alla domanda, sollevata grazie ad una notizia pubblicata da Report (il pezzo va in onda il 12 aprile su Rai3) sul perché la premier abbia una foto con tale Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombardia e oggi c x.com