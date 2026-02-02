Social e disturbi mentali negli adolescenti | perché l’algoritmo dovrebbe essere un caso di sanità pubblica

Gli adolescenti sono sempre più esposti ai rischi dei social network. Uno studio francese evidenzia come gli algoritmi manipolano i ragazzi, aumentando il rischio di disturbi mentali. La questione diventa urgente, perché bisogna intervenire per tutelare la salute dei giovani.

Un ampio studio francese torna a ribadire come, tra algoritmi manipolatori e rischi per la salute mentale, i social siano una sfida di sanità pubblica da affrontare con serietà. Secondo gli esperti, on serve vietarli, ma rifondarne le regole e design per tutelare la serenità, il sonno e perfino l'autostima degli adolescenti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Social Medici

Le recenti ricerche scientifiche evidenziano come i disturbi mentali condividano caratteristiche genetiche comuni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Social Medici

Argomenti discussi: Osservatorio dei Disturbi Emotivi e Mentali – Gennaio 2026; Malattie tropicali neglette, l’Oms: senza salute mentale non c’è eliminazione; Coltiviamo agricoltura sociale, dieci anni nel segno dell’inclusione; Lavoro a 106 perone disabili col metodo Ips. Workshop a Udine il 30 gennaio.

Social e disturbi mentali negli adolescenti: perché l’algoritmo dovrebbe essere un caso di sanità pubblicaUn ampio studio francese torna a ribadire come, tra algoritmi manipolatori e rischi per la salute mentale, i social siano una sfida di sanità pubblica ... fanpage.it

Disturbi mentali. Stigma diffuso, il 36% si vergognerebbe di soffrirne, pesano i social. I dati DoxaL’indagine, realizzata per il Festival Ro.Mens, mette a confronto i nuovi dati con quelli del 2022. Cresce l’idea che le persone con disagio psichico siano più pericolose per sé (dal 65% al 72%) e per ... quotidianosanita.it

Gregorio Todaro si è allontanato da casa per una passeggiata e non è più rientrato. L’uomo soffre di patologie e disturbi della memoria. Denuncia ai carabinieri e appelli sui social. - facebook.com facebook

Sei studenti della scuola media di Lugagnano hanno avuto disturbi dopo aver bevuto acqua in palestra, attivati controlli e divieto d’uso. #Veneto #Verona #Cronaca #Inevidenza x.com