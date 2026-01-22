La Corte Federale d’Appello ha confermato la penalizzazione di cinque punti per la Ternana, respingendo il ricorso presentato dalla società. La decisione non modifica la classifica attuale, ma la squadra potrebbe valutare ulteriori azioni legali. La penalizzazione, relativa a inadempienze amministrative, riguarda la scadenza del 1° agosto e si inserisce nel contesto delle recenti controversie sportive della società rossoverde.

La classifica non cambia, ma in sede di giudizio la Ternana potrebbe non mollare. La Corte Federale d’Appello ha respinto il ricorso presentato dalla società rossoverde, rappresentata dagli avvocati Fabio Giotti e Flavia Tortorella, in merito ai 5 punti di penalizzazione inflitti dal Tfn per inadempienze amministrative riguardanti la scadenza dello scorso 1° agosto. "Continuiamo a ritenere discutibile la sanzione erogata – commenta l’avvocato Giotti – ma nelle valutazioni c’è ormai un appiattimento che non tiene conto delle singole circostanze. La recidiva non è ormai più valutata in base al caso specifico e si è passati dalle ammende alle penalizzazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, nessuno sconto. Penalizzazione confermata

Leggi anche: Ternana, penalizzazione . Udienza rinviata di un mese

Ternana, UFFICIALE: pesantissima penalizzazione in classifica per i rossoverdiLa Ternana si prepara a conoscere il peso della penalizzazione in classifica, con un'udienza chiave al Tribunale federale nazionale prevista per questa mattina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ternana, possibile penalizzazione in vista

Argomenti discussi: Ternana, nessuno sconto. Penalizzazione confermata; Ternana, la Corte federale d’Appello conferma la penalizzazione di 5 punti in classifica; Ternana: ‘batosta’ confermata. Restano i 5 punti di penalizzazione.

Ternana, respinto il ricorso: non cambia la classifica del girone B di Lega ProNessuno sconto dalla Figc. Resta il meno 5 della Ternana. E dunque non cambia la classifica del girone B di Serie C. In una nota ufficiale si legge che la Corte Federale d’Appello Nazionale ha respin ... veratv.it

Ternana, udienza alla Corte Federale D'Appello: l'esito del ricorso presentato dal clubCinque punti di penalizzazione da scontare nella stagione corrente per la Ternana. Nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 21 gennaio, si è svolta l’udienza alla Corte Federale D’Appello – sezion ... today.it

E' stato respinto il ricorso della Ternana alla Corte d'appello Figc per ottenere quantomeno uno sconto rispetto ai 5 punti di penalizzazione ricevuti al Tfn. Non cambia quindi la classifica del girone B di Serie C. x.com

Ternana, respinto il ricorso: non cambia la classifica del girone B di Lega Pro facebook