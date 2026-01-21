Ternana ricorso per la penalizzazione | udienza alla Corte Federale D’Appello

Oggi si è svolta l’udienza alla Corte Federale d’Appello per il ricorso della Ternana contro la penalizzazione di cinque punti nella stagione in corso. La decisione sui ricorsi potrebbe influenzare la classifica e il percorso della squadra. La vicenda riguarda le sanzioni inflitte dalla federazione, e l’esito dell’udienza è atteso nei prossimi giorni.

