Ternana ricorso per la penalizzazione | udienza alla Corte Federale D’Appello
Oggi si è svolta l’udienza alla Corte Federale d’Appello per il ricorso della Ternana contro la penalizzazione di cinque punti nella stagione in corso. La decisione sui ricorsi potrebbe influenzare la classifica e il percorso della squadra. La vicenda riguarda le sanzioni inflitte dalla federazione, e l’esito dell’udienza è atteso nei prossimi giorni.
Cinque punti di penalizzazione da scontare nella stagione corrente per la Ternana. Nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 21 gennaio, si è svolta l'udienza alla Corte Federale D'Appello – sezioni unite – a seguito del ricorso presentato dai legali della società di via della Bardesca Fabio.
La Ternana calcio non molla. La società di via della Bardesca ha fatto ricorso alla Corte Federale d'Appello per la penalizzazione di 5 punti da scontare nell'attuale campionato. Il collegio difensivo della societa punta a "recuperare" tre punti. Il ricorso dovrebbe - facebook.com facebook
