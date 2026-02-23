GPS 2026 Infanzia posto comune | 185 mila iscritti Ecco come si dividono tra le province Campania e Sicilia ai primi posti
Le GPS 2026 per la scuola dell'infanzia, con 185 mila iscritti, sono state create per coprire le supplenze nelle province italiane. La ripartizione mostra un’alta concentrazione in Campania e Sicilia, dove si registrano i numeri più elevati di candidati. La distribuzione riflette le esigenze del sistema scolastico e i cambiamenti nelle preferenze dei docenti. La situazione varia notevolmente da regione a regione, influenzando la pianificazione delle assunzioni.
Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026 per la scuola dell’infanzia – posto comune – contano 185.585 aspiranti su base nazionale. L’elaborazione dei dati a cura del nostro Centro studi, con eliminazione delle duplicazioni, restituisce un quadro numericamente consistente e fortemente concentrato sul piano territoriale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
GPS 2026, Sostegno Infanzia: 27 mila aspiranti già iscritti. 4 iscritti su 10 tra Campania e Sicilia. Pochi a Nord. Tutti i dati per provinciaLe GPS 2026 per il sostegno nell'infanzia sono state richieste da 27 mila candidati, a causa dell’alto bisogno di insegnanti specializzati.
GPS Primaria 2026, oltre 175mila gli iscritti: il Nord in affanno, Sicilia e Campania in testa per numero. Tutti i dati per Regione e ProvinciaLe GPS Primaria 2026 hanno attirato oltre 175 mila iscritti, a causa della crescente domanda di insegnanti.
Gps 2026, aggiornamento graduatorie per supplenze scuola: come fare domandaLa finestra per la presentazione dell’istanza di aggiornamento, conferma o nuovo inserimento si apre oggi, 23 febbraio 2026, alle ore 12. La scadenza è fissata per il 16 marzo 2026 alle ore 23:59. tg24.sky.it
Gps 2026, ci siamo: domande al via dal 23 febbraio. Ecco come inviarle e fino a quandoL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Da oggi sarà possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.Chi può iscriver ... tecnicadellascuola.it
Buon pomeriggio , ho già posto questa domanda e mi scuso ma rileggendo il bando per il concorso sostegno infanzia sembra di capire che gli anni su posto comune valgano meno ma diano comunque punteggio . Chiedo ulteriormente perché io ne ho due ne - facebook.com facebook
Concorso ordinario Infanzia e Primaria D.D. n. 2938/2025 – Decreto Commissione EEEE PRIMARIA POSTO COMUNE RETTIFICATA AL 16.02.2026 x.com