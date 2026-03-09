Terna svolta energetica | alla Campania 2 miliardi

Terna ha annunciato un investimento di due miliardi di euro in Campania per migliorare la rete elettrica. Quando l’intervento sarà terminato, la regione avrà una rete più affidabile e resistente ai blackout. La svolta energetica promossa dall’azienda mira a rafforzare la distribuzione dell’energia e a sostenere la crescita regionale nel settore. L’investimento si inserisce in un progetto più ampio di sviluppo infrastrutturale.

Quando sarà completato, la Campania avrà non solo una rete elettrica più efficiente e a prova di blackout, ma si confermerà come uno dei tasselli principali di quell'hub energetico di rilevanza europea che sta nascendo nel Mezzogiorno. Il nuovo elettrodotto Montecorvino-Benevento di Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia che gestisce la rete elettrica italiana ad alta e altissima tensione garantirà, infatti, il pieno utilizzo del Tyrrhenian Link, il più importante progetto al mondo per la trasmissione di energia elettrica sotto il mare con un maxi-investimento di 3,7 miliardi di euro. Ma non solo: il nuovo elettrodotto favorirà l'integrazione delle fonti rinnovabili e, grazie agli interventi di ammodernamento della rete locale, incrementerà la sicurezza della rete elettrica campana riducendo le congestioni.