Nella notte tra martedì e mercoledì, alla stazione ferroviaria di Rimini, la polizia di Stato ha intervenuto tempestivamente per prevenire un tentato suicidio. L’intervento ha evitato che la situazione si trasformasse in una tragedia, mettendo in evidenza l’importanza della presenza e dell’attenzione nei momenti di crisi. Un episodio che sottolinea come l’intervento delle forze dell’ordine possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

Momenti di forte tensione nella notte tra martedì e mercoledì alla stazione ferroviaria di Rimini, dove un intervento della polizia di Stato ha evitato una tragedia. Gli agenti della polizia ferroviaria sono riusciti a mettere in salvo una giovane donna che aveva manifestato intenti suicidi e si trovava lungo i binari mentre un treno regionale era in arrivo. L’allarme è scattato dalla sala operativa della Questura di Rimini, che era in contatto telefonico con la ragazza. Ricevuta la segnalazione, una pattuglia della Polfer si è attivata immediatamente per individuarla, riuscendo a localizzarla in pochi istanti su una massicciata a ridosso dei binari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tenta il suicidio, salvata in extremis

Leggi anche: Dramma della solitudine a Natale, 85enne tenta il suicidio a Milano: salvata dai carabinieri

Leggi anche: “Aiuto, mia figlia vuole farla finita”. Tenta il suicidio in un B&B, salvata dai carabinieri

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Tenta il suicidio, salvata: Poteva essere mia figlia. Guardava solo il vuoto; Concesio, giovane tenta il suicidio dal ponte: salvata dai Carabinieri; Chiama i carabinieri e dice di volersi gettare sotto al treno: giovane donna salvata alla stazione; Roma, tenta il suicidio a 14 anni: salvata dalla polizia. La ragazza era stata affidata agli zii.

Tenta il suicidio, salvata in extremisMomenti di forte tensione nella notte tra martedì e mercoledì alla stazione ferroviaria di Rimini, dove un intervento della ... ilrestodelcarlino.it

Roma, tenta il suicidio a 14 anni: salvata dalla polizia. La ragazza era stata affidata agli ziiUna pattuglia della polizia, lunedì sera, è entrata in un appartamento alla Romanina perchè una donna stava litigando con il marito. Un intervento semplice ma che ... ilmessaggero.it

Rimini, 25enne tenta il suicidio, salvata dalla polizia ferroviaria x.com

Rimini, 25enne tenta il suicidio, salvata dalla polizia ferroviaria - facebook.com facebook