Tenta di baciare e palpeggiare una giovane donna 70enne ai domiciliari per violenza sessuale

Un uomo di 70 anni, residente ad Acireale, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico su ordine del giudice per le indagini preliminari di Catania. La misura cautelare è stata adottata dopo che l’uomo è stato accusato di aver tentato di baciare e palpeggiare una giovane donna. La vicenda riguarda reati di violenza sessuale e atti persecutori.

La questura di Catania ha posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo, un acese di 70 anni ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale e atti persecutori. Le indagini, coordinate dalla Procura. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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