tenta di baciare una giovane mamma e poi molesta una 17enne

A Bologna, un uomo si è avvicinato a una giovane mamma moldava di 26 anni con due bambini e ha cercato di baciarla. Successivamente, si è tolto i pantaloni davanti a una ragazza albanese di 17 anni, pronunciando parole a sfondo sessuale. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Bologna, 7 marzo 2026 – Prima si è avvicinato a una giovane mamma, una ragazza moldava di 26 anni assieme ai suoi due bimbi, e ha provato a baciarla; poi si è tirato giù i pantaloni davanti a una diciassettenne albanese, proferendo volgarità a sfondo sessuale. Un ventottenne è stato arrestato l’altro giorno per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale dai poliziotti del Santa Viola, intervenuti in via Bufalini, dove le due donne non riuscivano a liberarsi dal molestatore. Arrestato dai poliziotti L’uomo, all’arrivo degli agenti, non si è ricomposto, anzi. Ha continuato a dare ‘spettacolo’ di sé, finché gli agenti non lo hanno bloccato e arrestato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

