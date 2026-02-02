Sinner-Alcaraz la sfida per il numero uno è aperta Via alla rincorsa

Carlos Alcaraz ha fatto il suo debutto vincendo l’Australian Open e ha scritto una pagina importante della storia del tennis. Con questa vittoria, è diventato il più giovane a conquistare il Career Grand Slam in singolare maschile. Ora, la sfida per il numero uno tra lui e Jannik Sinner si fa più aperta che mai, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con l’occhio puntato sul prossimo torneo.

Vincendo il primo Australian Open della sua carriera, Carlos Alcaraz è diventato il più giovane a completare il Career Grand Slam in singolare maschile. Lo spagnolo consolida la vetta ATP con 13.650 punti, +3.350 su Jannik Sinner (10.300). Per l'azzurro, reduce da due titoli (2024-2025) ma eliminato in semifinale da Novak Djokovic, inizia però la rincorsa al n.1 (già occupato per 67 settimane): da ora agli Internazionali d'Italia di maggio, infatti, il cammino di Sinner sarà in discesa, perché lo scorso anno l'altoatesino ha saltato questo trimestre per squalifica. Ogni punto guadagnato nello stesso periodo del 2026 sarà dunque un punto in più, mentre al punteggio di Alcaraz andranno sottratti i punti dello scorso anno, in tutto 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner-Alcaraz, la sfida per il numero uno è aperta. Via alla rincorsa Approfondimenti su Sinner Alcaraz Tennis, Sinner-Alcaraz sfida al numero uno in ATP: quando l’Azzurro potrà riconquistare la cima Sinner: “Super felice no. Ma Alcaraz si merita il numero uno in ATP” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. US OPEN, ALCARAZ batte SINNER in finale e torna numero uno al mondo: gli highlights Ultime notizie su Sinner Alcaraz Argomenti discussi: Scontro di generazioni: Sinner?Djokovic e Alcaraz?Zverev in semifinale per un posto nella Storia; Alcaraz rimonta Zverev e vola in finale agli Australian Open 2026: sfiderà il vincente di Sinner-Djokovic; Tennis, Australian Open: Djokovic batte Sinner in 5 set e sfida Alcaraz in finale; Classifica ATP, Alcaraz ora può staccare Sinner: Jannik aggrappato a De Minaur. Musetti-Djokovic, sfida per il n°3. Sinner, parte l'operazione rimonta su Alcaraz: può vincere il Roland Garros?Quote Sinner vincente Roland Garros 2026, secondo Slam della stagione in programma a Parigi dal 18 maggio al 7 giugno ... gazzetta.it Tennis, Alcaraz sempre numero uno. Ma Sinner prepara la rincorsaVincendo il primo Australian Open della sua carriera, Carlos Alcaraz è diventato il più giovane a completare il Career Grand Slam in ... iltempo.it Classifica Atp, il distacco tra Sinner e Alcaraz dopo gli Australian Open e la posizione degli italiani facebook Nessuno come Alcaraz a 22 anni: Carlos allunga in classifica su Sinner, ma ora Jannik può solo guadagnare x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.