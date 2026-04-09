Telefonino in una tasca coltello nell’altra l’allarme di Nicola Gratteri e l’appello ai giovani tra deriva criminale e riscatto civile | Una situazione che è sfuggita di mano

Il Procuratore della Repubblica di Napoli ha espresso preoccupazione riguardo alla crescente presenza di armi e violenza tra i giovani, evidenziando casi in cui si trovano un telefonino in una tasca e un coltello nell’altra. In un intervento pubblico, ha invitato a riflettere sulla deriva criminale che coinvolge le nuove generazioni e ha sottolineato come la situazione stia sfuggendo di mano. La sua analisi si concentra sulla necessità di interventi concreti per contrastare questa tendenza.

Non usa giri di parole, Nicola Gratteri. Il Procuratore della Repubblica di Napoli, da una vita in prima linea contro le mafie e la criminalità organizzata, davanti alla platea dell'Università di Teramo dipinge un quadro sociale inquietante, dove l'adolescenza si sta trasformando in una pericolosa terra di nessuno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it "Immigrazione, servono risposte. La situazione è sfuggita di mano"Nella sala consiliare del municipio di Portomaggiore, ieri sera, si è svolto l’incontro sul tema immigrazione organizzato da Fratelli d’Italia. Referendum, Nicola Gratteri: “Questa riforma è una vendetta, non ci sarà mai più un’altra Tangentopoli”“(Questa riforma, ndr) penso sia prevalentemente una vendetta e una voglia che non ci sia mai più un’altra Tangentopoli”: queste le parole con cui il... I giovani girano col telefonino in mano e il coltello in tasca, Gratteri: cos’è che non ha funzionato nell’educarli? Ascoltiamoli per capire cosa voglionoOggi vediamo una situazione che è sfuggita di mano: i giovani escono di casa con il telefonino in una tasca e il coltello nell’altra. Dobbiamo chiederci cosa non ha funzionato nei modelli educativi. tecnicadellascuola.it Gratteri, 'i giovani girano con telefonino e coltello, serve ascolto'Oggi vediamo una situazione che è sfuggita di mano: i giovani escono di casa con il telefonino in una tasca e il coltello nell'altra. Dobbiamo chiederci cosa non ha funzionato nei modelli educativi. ansa.it