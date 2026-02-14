Immigrazione servono risposte La situazione è sfuggita di mano

A Portomaggiore, ieri sera, si è tenuto un dibattito sull’immigrazione, dopo che la situazione è diventata difficile da gestire. La sala consiliare si è riempita di cittadini preoccupati, molti dei quali hanno espresso il timore che l’arrivo di nuovi immigrati stia mettendo sotto pressione i servizi locali. L’incontro, promosso da Fratelli d’Italia, ha visto la partecipazione di diversi residenti e rappresentanti delle istituzioni, tutti alla ricerca di soluzioni pratiche.

Nella sala consiliare del municipio di Portomaggiore, ieri sera, si è svolto l'incontro sul tema immigrazione organizzato da Fratelli d'Italia. Forte l'interesse per la questione nella cittadina. Dopo il duello al teatro Smeraldo – una cinquantina di persone rimasero fuori dalla sala – tra il sindaco Dario Bernardi e il senatore Alberto Balboni, ieri sera la parola è andata ai cittadini che hanno avuto la possibilità di intervenire. Ha moderano l'incontro il consigliere Roberto Badolato. Molti hanno espresso le loro preoccupazioni e chiesto a gran voce risposte ad una situazione che hanno definito "sfuggita di mano al Comune".