Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri critica duramente la recente riforma, definendola una vendetta più che una misura di giustizia. Durante il “Forum – Speciale Referendum” organizzato da ilFattoquotidiano, Gratteri ha detto che questa legge mira a evitare un’altra Tangentopoli, ma in realtà rischia di alimentare vendette politiche. La sua voce si alza tra le tante opinioni sul cambio di norme, evidenziando come molti vedano questa riforma come un passo indietro più che avanti.

“(Questa riforma, ndr) penso sia prevalentemente una vendetta e una voglia che non ci sia mai più un’altra Tangentopoli ”: queste le parole con cui il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, primo ospite del “Forum – Speciale Referendum” organizzato da il Fatto Quotidiano e ilFattoquotidiano.it, ha commentato le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, ospite a Tagadà su La7. Il magistrato ha aggiunto: “La politica dopo Tangentopoli ha fatto un passo indietro per fare un favore alla magistratura? La politica era debole, oggi è più forte perché è più compatta: si fanno cose che, con una sorta di silenzio assenso, piacciono anche a chi oggi non ha potere reale – ha proseguito Gratteri – Io penso che la politica si è trovata in grosse difficoltà, ora si è organizzata e strutturata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Nicola Gratteri: “Questa riforma è una vendetta, non ci sarà mai più un’altra Tangentopoli”

Approfondimenti su Nicola Gratteri

Questa mattina il Fatto Quotidiano ha pubblicato un forum dedicato alla riforma della separazione delle carriere, con Nicola Gratteri protagonista.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Nicola Gratteri: Gli Stati Uniti non sono più un Paese democratico

Ultime notizie su Nicola Gratteri

Argomenti discussi: Gratteri sul referendum giustizia: Questa riforma favorisce gli imputati ricchi; Referendum giustizia, Gratteri: Così si indebolisce la magistratura e si aumenta il controllo della politica; Referendum Giustizia, strappo tra toghe-simbolo: E' in atto una truffa etica; Referendum sulla giustizia, a Cesena l'incontro 'C'è chi dice no: per un voto consapevole'. Si collega Travaglio.

Referendum, Nicola Gratteri: Con questa riforma il Pm sarà più forte, a danno del 90% dei cittadiniIl Procuratore di Napoli Nicola Gratteri avverte sugli effetti della riforma: Pm più forte a danno dei cittadini comuni ... ilfattoquotidiano.it

Gratteri, cresce il No al referendum? Merito anche di Nordio e TajaniPremetto che non faccio parte di nessun comitato; sono un battitore libero, come sempre. Il merito della crescita del No in questi ultimi mesi è di tutti, di chi sostiene e di chi si oppone al refere ... ansa.it

Referendum, il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri: “Col Sì la giustizia sarà solo per ricchi e potenti”. @antoniomassari e @pipitone87 x.com

#ottoemezzo Nicola Gratteri commenta gli ultimi sondaggi sul referendum sulla riforma della Giustizia: "Ogni volta che parla Nordio..." - facebook.com facebook