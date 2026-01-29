Verso il Bif&st 2026 annunciati i primi protagonisti | Roberto Andò presidente di giuria

Bari si prepara alla 17esima edizione del Bif&st, il festival dedicato a cinema e tv, che si terrà dal 21 al 28 marzo. Sono stati annunciati i primi protagonisti, tra cui Roberto Andò, che presiederà la giuria. La città si riempie di aspettative mentre avvicina l’appuntamento con uno degli eventi più importanti del settore.

Bari si prepara alla 17esima edizione del Bif&st, il festival dedicato a cinema e tv, in programma dal 21 al 28 marzo prossimi. Diretto per il secondo anno consecutivo dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi, il festival della Regione Puglia è prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, presieduta da Anna Maria Tosto e diretta da Antonio Parente, in collaborazione con il Comune di Bari, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, insieme ad altri partner del territorio. In questa edizione 2026, il festival punta a rafforzare la propria identità internazionale, con una particolare attenzione al cinema dell’Europa e del Mediterraneo e alla sua capacità di favorire il dialogo tra culture e comunità.🔗 Leggi su Baritoday.it

