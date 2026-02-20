Festival Teatro Xs | al Genovesi arriva lo spettacolo Farà giorno
Il Teatro Genovesi di Salerno ospita domenica 22 febbraio alle 19:00 lo spettacolo
Appuntamento con la commedia in due atti "Farà giorno", in programma domenica 22 febbraio alle ore 19:00 presso il Teatro Genovesi di Salerno. L'evento rappresenta il terzo spettacolo in concorso all'interno del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno. L'opera teatrale, scritta da Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi e diretta da Aldo L’Imperio, è portata in scena dalla Compagnia La Cricca di Taranto. La narrazione si svolge interamente nella stanza di Renato, un anziano partigiano insignito della medaglia d’oro al valore della Resistenza. Le dinamiche prendono il via quando l'uomo si imbatte incidentalmente in Manuel, un giovane di periferia con simpatie nazifasciste.🔗 Leggi su Salernotoday.it
