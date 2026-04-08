Carlo Felice | la procura indaga per falso in bilancio

La procura di Genova ha avviato un'inchiesta esplorativa per falso in bilancio, in seguito a un esposto presentato ieri nell'ufficio del procuratore capo. L'indagine è attualmente a carico di soggetti ignoti e si concentra su presunte irregolarità contabili relative all'ente musicale. La sindaca e il sovrintendente dell'istituzione hanno firmato l'esposto, che ha portato all'apertura del fascicolo.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo, al momento esplorativo e a carico di ignoti, con ipotesi di reato di falso in bilancio, in seguito all'esposto presentato ieri nell'ufficio del procuratore capo Nicola Piacente, dalla sindaca Silvia Salis e dal sovrintendente del Carlo Felice Michele. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Bff Bank, crollo in Borsa e indagine per falso in bilancio: la procura di Milano indaga, silenzi agli investitori.Il valore delle azioni di Bff bank è precipitato, perdendo oltre il 60% in poche settimane, dopo l'emersione di un'indagine per falso in bilancio... Carlo Felice, esposto sul bilancio 2024, la sindaca Salis: "Scenografie da 30mila euro valutate 1,5 milioni"La sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato un esposto in procura e alla Corte dei Conti per fare luce sul bilancio 2024 del teatro Carlo Felice. Temi più discussi: Carlo Felice Genova, esposto in Procura per i quattro allestimenti supervalutati; Carlo Felice, esposto sul bilancio 2024, la sindaca Salis: Scenografie da 30mila euro valutate 1,5 milioni; Carlo Felice, esposto a Procura e Corte dei Conti sul Bilancio consuntivo 2024; Carlo Felice, esposto alla Procura e alla Corte dei Conti sul bilancio 2024. Teatro Carlo Felice, Procura di Genova apre fascicolo per falso in bilancioGenova – La Procura di Genova ha aperto un fascicolo dopo l'esposto consegnato nella giornata di martedì al nono piano di palazzo di Giustizia dal sovrintendente del teatro Michele Galli, dando seguit ... ilsecoloxix.it Teatro Carlo Felice, procura Genova apre fascicolo per falso in bilancioL'esposto, consegnato anche alla procura della Corte dei conti, è relativo al bilancio 2024 e riguarda la decisione della passata gestione del teatro (il sovrintendente era Claudio Orazi) di inserire ... primocanale.it #GMG IL CASO DELLE SCENOGRAFIE D'ORO: I CONTI DEL CARLO FELICE AI MAGISTRATI La gestione dei conti pubblici culturali genovesi torna sotto i riflettori e, dopo il caso Amt, anche il bilancio 2024 della Fondazione Teatro Carlo Felice finisce al cent - facebook.com facebook Carlo Felice, esposto alla Procura e alla Corte dei Conti sul bilancio 2024 x.com