Carlo Felice esposto sul bilancio 2024 la sindaca Salis | Scenografie da 30mila euro valutate 1,5 milioni

La sindaca di Genova ha annunciato di aver presentato un esposto alla procura e alla Corte dei Conti riguardo al bilancio 2024 del teatro Carlo Felice. La motivazione si basa su una valutazione di scenografie che, secondo quanto dichiarato, sono state quotate inizialmente a 30 mila euro e successivamente valutate a 1,5 milioni di euro. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla vicenda.

La sindaca di Genova Silvia Salis ha annunciato un esposto in procura e alla Corte dei Conti per fare luce sul bilancio 2024 del teatro Carlo Felice. Nel mirino, secondo quanto riferisce Salis, alcune scenografie acquistate nel 2022 dalla Scala di Milano per 30 mila euro, messe a bilancio per 1,5 milioni, un valore superiore di 50 volte il loro cost. Le voci su un possibile esposto sulla gestione del Carlo Felice erano circolate a inizio marzo, quando la sindaca aveva incontrato il procuratore capo Nicola Piacente. Oggi la conferma con un video pubblicato sui social: "Con il sovrintendente Michele Galli - ha dichiarato Salis - abbiamo depositato un esposto alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti per i fatti gravi e preoccupanti che emergono dal Bilancio 2024 del Teatro Carlo Felice, chiuso dalla precedente gestione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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