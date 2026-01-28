Da ieri ad Ancona si può chiamare un taxi usando un'app. È la prima volta in città, e ora basta aprire

Una app per facilitare l’incrocio tra domanda e offerta sui taxi. Da ieri è operativa ad Ancona - è la 119a città dove viene attivata - l’app " It Taxi ": l’utente può registrarsi, decidere la modalità di pagamento, chiamare un taxi attraverso l’applicazione, monitorare il percorso e ricevere indicazioni sul punto dove si fermerà. A breve, inoltre, verrà inoltre presentata una stima del prezzo della corsa. Ad aderire, finora, tre tassisti sui 32 della città. La novità è stata presentata anche al sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, attraverso un incontro con il direttore generale di "It Taxi" Italia, Natale Gatti, collegato da remoto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da oggi si può chiamare un taxi con una app

Domani, 13 gennaio 2025, i tassisti italiani si fermeranno in tutto il paese per uno sciopero nazionale.

A partire da quest’anno in Lombardia, le persone con disabilità possono prenotare taxi telefonicamente o tramite app anche negli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio Al Serio, così come nelle stazioni ferroviarie.

