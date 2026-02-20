Niente tasse italiane per l' imprenditore che vive in Cina | annullata cartella da 219mila euro

L’imprenditore italiano residente in Cina non dovrà pagare le tasse italiane dopo che l’Agenzia delle entrate ha annullato una cartella di 219mila euro. Secondo le autorità fiscali, l’uomo cercava di evitare il Fisco spostando fittiziamente la sua residenza all’estero. La questione ha coinvolto anche controlli sulle sue attività e sui documenti presentati. La decisione si basa sulla mancanza di prove che dimostrino un reale trasferimento di residenza. La vicenda dimostra quanto siano complessi i controlli tra Italia e Cina.

La Corte tributaria di Perugia dà ragione al contribuente: il centro degli affari è in Asia e le tasse vanno pagate a Pechino Per l'Agenzia delle entrate era un tentativo di sottrarsi al fisco italiano, spostando fittiziamente la residenza in Cina. Per la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia, invece, si tratta di una legittima applicazione della convenzione internazionale contro le doppie imposizioni. Una sentenza che fa risparmiare a un imprenditore cinese 219mila euro di tasse non pagate. Al centro della controversia, la residenza fiscale del contribuente, con l'Agenzia delle Entrate che sosteneva come l'uomo, nonostante i frequenti viaggi, avesse in Italia il centro dei propri interessi vitali: affetti, famiglia e una partecipazione in una società a responsabilità limitata.