Dal 2013, Porto non aveva riscosso tasse per oltre 13 anni. Con 422 avvisi inviati dall’Autorità di sistema portuale, sono stati recuperati più di tre milioni di euro. Questa operazione evidenzia l’efficacia delle procedure di recupero crediti e l’importanza di un’attenta gestione delle entrate fiscali nel settore portuale.

Dal 2013 non aveva pagato nessuno. Sono bastati 422 avvisi inviati dall’Autorità di sistema portuale per incassare oltre tre milioni di euro. Sono fondi che dovranno essere girati alla Regione: il balzello, infatti, fu introdotto proprio dalla Regione nel 2013 ma nessuno si era mai preoccupato di stabilire una procedura per l’incasso. E così un’indagine della Guardia di Finanza su un concessionario ha fatto emergere una voragine nei conti pubblici proprio perché quella tassa non era mai stata pagata da nessuno. Ad accendere i riflettori dopo l’indagine della Guardia di Finanza è stata la Corte della Campania (vice procuratori generali Gianluca Braghó e Davide Vitale). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Porto, tasse non pagate da 13 anni recuperati oltre tre milioni di euro

Pignorati 21 veicoli per tasse e multe non pagate, recuperati circa 70mila euroDal inizio dell’anno, il Reparto di Rifredi della Polizia Municipale ha pignorato 21 veicoli a causa di tasse e multe non pagate, recuperando circa 70.

Non versano imposte per le concessioni demaniiali nel Porto: recuperati oltre 3 milioni di euroLa Guardia di Finanza di Napoli ha portato a termine un’indagine della Corte dei Conti della Campania, che ha permesso di recuperare oltre 3 milioni di euro relativi a imposte non versate sulle concessioni demaniali marittime nel porto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Tassa sugli imbarchi: ecco per cosa verrà utilizzata; Tasse nei porti turistici: la Cassazione fa chiarezza dal caso Talamone; Vede gli agenti e nasconde il fucile in un cespuglio: cacciatore nei guai a Olmedo; Ufficio tributi fantasma a Porto Empedocle: scoppia la protesta social, chiesto l'intervento del sindaco Martello.

Oltre mezzo milione di tasse non pagateTra i debitori del Comune anche la Edison, che ha tre piattaforme al largo della costa e non ha versato Imu e Tasi del 2014 A Porto San Giorgio pugno di ferro nei confronti degli evasori ed elusori di ... ilrestodelcarlino.it

Una sentenza della Corte di Cassazione, partita dal caso del porto di Talamone, chiarisce quando i Comuni possono chiedere la tassa rifiuti nei porti turistici. Un principio che fa giurisprudenza e riguarda tutti i casi analoghi in Italia. - facebook.com facebook