Real Madrid-Getafe | commenti aggiornamenti gol e statistiche mentre i padroni di casa mirano a ridurre il divario con il Barcellona

Stasera il Real Madrid affronta il Getafe al Bernabeu con l’obiettivo di ridurre il divario in classifica con il Barcellona. Durante la partita vengono forniti aggiornamenti in tempo reale su gol, commenti, statistiche e momenti salienti, offrendo un quadro completo dell’andamento dell’incontro. La sfida si concentra sulla possibilità dei padroni di casa di avvicinarsi alla vetta della Liga.

Stasera il Real Madrid ospita il Getafe. Segui tutta l'azione del Bernabeu con i nostri aggiornamenti in tempo reale. Il Real Madrid può tornare a un punto dal Barcellona capolista della Liga vincendo stasera sul Getafe. La squadra di Alvaro Arbeloa ha avuto un fine settimana libero, forse non è una brutta cosa visto lo scontro emotivamente faticoso di Champions League con il Benfica della scorsa settimana. Ma stasera dovranno tornare in campo contro il vicino Getafe, che non è ancora esente da pericoli nella parte sbagliata della classifica. La sconfitta interna per 1-0 dello scorso fine settimana contro il Siviglia significa che arriveranno al Santiago Bernabeu con cinque punti di vantaggio sulle ultime tre.

