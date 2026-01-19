Il Marcora di Piacenza brilla al Cooking Quiz e conquista la finale internazionale di Parma

Il “Marcora” di Piacenza si distingue al Cooking Quiz, qualificandosi per la finale internazionale di Parma. L’evento, dedicato a giovani talenti nel settore culinario, mette in risalto formazione, competizione e innovazione. Gli studenti coinvolti dimostrano competenze e passione, contribuendo a rafforzare il ruolo del settore scolastico nel panorama gastronomico italiano. La partecipazione rappresenta un momento importante di crescita e confronto per le future generazioni di professionisti.

Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Piacenza. Gli studenti e le studentesse dell’I.S.I.S. “G. Marcora” sono stati protagonisti del progetto didattico, di respiro europeo, che da dieci anni coinvolge gli Istituti alberghieri integrando competenze tecniche e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Decima edizione del Cooking Quiz, si accende la sfida tra gli 'alberghieri': gli studenti foggiani puntano alla finale di Parma

Leggi anche: Il nuovo "Cooking Quiz" accende la sfida tra gli Istituti Alberghieri: ragazzi pronti a conquistare la finalissima di Parma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

L’Istituto Alberghiero “Marcora” brilla al Cooking Quiz e conquista la finale - Marcora” di Piacenza brilla al Cooking Quiz e conquista la Finale Internazionale di Parma. piacenzasera.it

Campus Agroalimentare Raineri-Marcora di Piacenza. Little Folkies · Cooking in the Kitchen. Orientamento in cucina. Nello spazio show cooking le classi seconde hanno vissuto un’esperienza di orientamento concreta e coinvolgente. Grazie a Sofia Pinotti e a facebook