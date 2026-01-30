Pitch Day 2 Talenti Emergenti | il ponte tra accademia e mercato dà ancora una volta i suoi frutti
A Ancona si è appena concluso il secondo Pitch Day dedicato ai “Talenti Emergenti”. L’evento si è svolto nella sede della federazione marchigiana delle Bcc e ha riunito giovani innovatori e aziende del territorio. Durante la giornata, i partecipanti hanno presentato le loro idee davanti a un pubblico di esperti e investitori. L’obiettivo è creare un collegamento diretto tra formazione e mercato del lavoro. È stato un momento di confronto e di opportunità per chi cerca di farsi strada nel mondo delle startup e delle imprese innovative. La giornata ha dimostrato che, anche in tempi
Premiati Agrifish, spin-off accademico dell’Università di Camerino e il Sistema intelligente per il monitoraggio strutturale Pitch day: un ponte tra accademia e mercato. La partecipazione corale dei quattro atenei regionali - Ancona, Camerino, Macerata e Urbino - dimostra che il progetto è cresciuto e si è consolidato. Non parliamo più di iniziative isolate, ma di una strategia di sistema. Le 10 startup selezionate e presentate a una platea di imprenditori e mondo bancario, non sono solo “nuove imprese”, ma i prototipi di una nuova economia. In questo scenario, la federazione marchigiana delle Bcc con le sue sedi sparse in tutto il territorio marchigiano, non agisce come un possibile erogatore di credito, ma come il “connettore” vitale che permette a queste idee di toccare terra, incontrando investitori, imprenditori e soci.🔗 Leggi su Anconatoday.it
