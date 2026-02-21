Sequestrata la salma del bimbo nei prossimi giorni l’autopsia

Il Nas di Napoli ha disposto il sequestro della salma di Domenico, il bambino di due anni e mezzo deceduto dopo un trapianto di cuore fallito il 23 dicembre. La decisione arriva dopo aver esaminato i documenti e aver condotto primi accertamenti. Nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La salma è stata trasferita all’ospedale Monaldi di Napoli, dove si svolgeranno gli esami necessari.

© Anteprima24.it - Sequestrata la salma del bimbo, nei prossimi giorni l’autopsia

Tempo di lettura: < 1 minuto E' stata completato, nel l'ospedale Monaldi di Napoli, il sequestro, da parte del Nas di Napoli, della salma del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo vittima di un trapianto di cuore fallito lo scorso 23 dicembre. Nei prossimi giorni dovrebbe essere disposto l'esame autoptico su disposizione dei magistrati della VI sezione della Procura di Napoli, il sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante e procuratore aggiunto Antonio Ricci, quest'ultimo presente con in ospedale con il comandante del Nas Alessandro Cisternino. La salma verrà trasferita nel secondo policlinico in attesa dell'autopsia da parte degli inquirenti: in occasione dell'esame, con l'emissione degli avvisi agli indagati (finora sei quelli scritti nel registro), verrà riformulato il reato che da lesioni colpose gravissime passerà a omicidio colposo.