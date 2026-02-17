Mo | Schlein ' Italia al Board perchè Meloni non riesce a dire di no a Trump' **

Giorgia Meloni ha deciso di non opporsi alla proposta di Trump, portando l’Italia nel Board of Peace. La sua scelta ha suscitato discussioni tra gli esperti di politica internazionale, che sottolineano come questa decisione possa avere ripercussioni sulla posizione italiana in ambito globale.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - L'Italia va al Board of Peace perchè "Giorgia Meloni non riesce a dire di no a Trump. Voleva essere pontiera, è spettatrice. Ed è preoccupata non di fare l'interessa nazionale ma di non scontentare Trump e che importa se gli altri Paesi europei non parteciperanno". Lo dice Elly Schlein parlando in aula alla Camera per le comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace. 🔗 Leggi su Iltempo.it

