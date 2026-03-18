Nicola Fratoianni farnetica su Meloni e governo | Perché hanno convocato oggi il Cdm

Nicola Fratoianni ha commentato le recenti decisioni del governo e le dichiarazioni della premier, evidenziando la convocazione del Consiglio dei ministri di oggi. Nel suo intervento, ha criticato il tono delle comunicazioni ufficiali, sottolineando come la premier sembri in difficoltà tra annunci di emergenze e video tutorial. La discussione si inserisce nel dibattito politico attuale senza analisi delle motivazioni o delle conseguenze.

Il video tutorial di Meloni? "Mi pare che sono un poco disperati, ormai non sanno più che pesci pigliare, passano dall'annuncio del pericolo stupratori in libertà e bambini strappati alle braccia della madre ai video tutorial". Lo ha detto Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e deputato di Avs, a margine del comizio del fronte del no a piazza del Popolo, a Roma. "Mi pare che questo sia un po' la fotografia dello stato della maggioranza del governo: fanno solo campagna per il referendum, ma c'è una guerra. Forse se si occupassero anche della guerra e di come evitare che gli effetti della guerra criminale scatenata dal suo amico Trump si ripercuotano in modo così pesante sulle spalle degli italiani sarebbe bene. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Nicola Fratoianni farnetica su Meloni e governo: "Perché hanno convocato oggi il Cdm" Articoli correlati Bollette, governo stringe per Cdm oggi: tecnici al lavoro su misure in decreto(Adnkronos) – Il decreto bollette punta al traguardo del Consiglio dei ministri di oggi pomeriggio, anche se la riunione non è ancora stata... Ora Meloni accelera: cdm convocato alle 19. Le misure contro il caro carburanti arrivano prima del referendumFino a mercoledì mattina l’ipotesi data per più probabile era quella che il governo rinviasse a dopo il referendum sulla giustizia di domenica e...