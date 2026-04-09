Taczanowskia waska il ragno scoperto in Ecuador che si traveste da fungo parassita

In Ecuador è stato scoperto un nuovo ragno che si mimetizza con un fungo parassita, chiamato Taczanowskia waska. Questa specie utilizza una strategia di imitazione per proteggersi e catturare le sue prede. La scoperta rappresenta un esempio di mimetismo mai documentato in precedenza tra ragni e funghi parassiti. La presenza di questa specie aggiunge un elemento inedito alla biodiversità della regione.

In Ecuador, è stato appena scoperto un ragno che imita un fungo parassita per difendersi e cacciare. Si chiama Taczanowskia waska ed è un caso unico di mimetismo mai osservato prima d’ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it Scoperto un fungo marino capace di eliminare le alghe tossicheI ricercatori della Yokohama National University in Giappone hanno identificato una specie di fungo marino precedentemente sconosciuta, in grado di... Nuova Fiat Panda Fastback 2026: il suv si traveste da coupèEcco tutte le informazioni aggiornate ad oggi (gennaio 2026) su Fiat Panda Fastback 2026 — un nuovo modello atteso nella gamma Fiat come SUV-coupé di...