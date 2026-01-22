Nuova Fiat Panda Fastback 2026 | il suv si traveste da coupè

La Fiat Panda Fastback 2026 è un nuovo modello della gamma Fiat, combinando le caratteristiche di un SUV di segmento C con un design da coupé. Derivata dalla famiglia Panda e Grande Panda, questa vettura mira a offrire una soluzione versatile e distintiva per chi cerca funzionalità e stile. Di seguito, tutte le informazioni aggiornate a gennaio 2026 su questa novità del marchio torinese.

Ecco tutte le informazioni aggiornate ad oggi (gennaio 2026) su Fiat Panda Fastback 2026 — un nuovo modello atteso nella gamma Fiat come SUV-coupé di segmento C, derivato dalla famiglia PandaGrande Panda e progettato per ampliare l’offerta dell’iconico marchio torinese. Che cos’è la Fiat Panda Fastback 2026. La Panda Fastback è un SUV coupé compatto (stile fastback con tetto spiovente) sviluppato su piattaforma Stellantis Smart Car, condivisa con la Grande Panda e altri modelli del gruppo. Nasce per affiancare e completare la nuova generazione di Panda, posizionandosi in una fascia di mercato leggermente superiore e più orientata allo stile e all’efficienza. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

