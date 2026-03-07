Scoperto un fungo marino capace di eliminare le alghe tossiche

Ricercatori della Yokohama National University in Giappone hanno scoperto una specie di fungo marino finora sconosciuta, capace di eliminare le alghe tossiche che provocano fioriture dannose. Lo studio si è concentrato sull’identificazione di questo organismo e sulle sue potenzialità nel controllo naturale delle alghe nocive. La scoperta riguarda un fungo che vive in ambienti marini e che può contrastare le fioriture di alghe pericolose.

I ricercatori della Yokohama National University in Giappone hanno identificato una specie di fungo marino precedentemente sconosciuta, in grado di uccidere alghe che provocano fioriture tossiche. L'organismo, denominato Algophthora mediterraneo, appartiene al gruppo delle citridi, funghi acquatici microscopici che possono infettare una vasta gamma di ospiti. La scoperta suggerisce che questi funghi potrebbero avere un impatto sugli ecosistemi marini maggiore di quanto si pensasse. Secondo lo studio pubblicato su Mycologia, Algophthora mediterraneo si comporta come un parassita letale per Ostreopsis cf. ovata, un'alga responsabile di fioriture tossiche che possono influire negativamente sulla salute umana.