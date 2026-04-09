A partire da maggio, la gestione dello stabilimento Syensqo, situato a Spinetta Marengo, cambierà con l’arrivo di Miriam Arca come nuova responsabile. Si tratta della prima donna a ricoprire questa posizione nel sito, che in passato era gestito da un altro ente. La decisione riguarda il cambio di leadership all’interno dell’azienda, che ha sede nel sobborgo alessandrino.

Da maggio la guida dello stabilimento Syensqo (ex Solvay) del sobborgo alessandrino di Spinetta Marengo sarà affidata a Miriam Arca, prima donna a ricoprire questo incarico. La nomina rappresenta una scelta all'insegna della continuità e della valorizzazione dei talenti interni. Subentra a Federico Frosini. Nata e cresciuta a Spinetta - dove vive tuttora con la famiglia e i figli - la cinquantenne vanta oltre vent'anni di esperienza nel sito alessandrino, dove ha ricoperto diversi ruoli manageriali. Entrata in azienda nel 1999, ha guidato Ospiate (Milano) nell'ultimo biennio. "Questo sito fa parte della mia storia e della mia vita. Con i colleghi - assicura in una nota, Arca - continueremo a lavorare per l'innovazione, la sostenibilità e il dialogo con il territorio, portando avanti i valori che da sempre contraddistinguono Syensqo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Syensqo, cambio di leadership nel sito di Spinetta Marengo

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