Khamenei sfida Trump | Criminale Gli 007 Usa | L’Iran prepara attacchi a basi americane Il tycoon | Ora di un cambio di leadership a Teheran

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano ad aumentare, con dichiarazioni dure da entrambe le parti. Khamenei accusa gli Stati Uniti di aver fomentato la rivolta interna, mentre fonti dei servizi segreti statunitensi segnalano preparativi iraniani per attacchi contro basi americane. Nel frattempo, Trump invita a un cambio di leadership a Teheran, evidenziando un clima di crescente conflitto e incertezza nella regione.

Roma, 17 gennaio 2026 – “La rivolta è stata istigata dall’America che vuole divorare l’Iran”. E poi “Spezzeremo la schiena ai sediziosi”. Lo stop alle esecuzioni? “Una sciocchezza”. Parole della guida suprema Ali Khamenei, pronunciate nel primo giorno senza le grandi manifestazioni contro il regime che hanno incendiato il Paese per settimane. Un discorso alla quale la Casa Bianca ha risposto con un messaggio pubblicato anche in lingua farsi sui social: “Tutte le opzioni sono sul tavolo, non scherzate con il presidente Trump ”. Iran, Khamenei attacca Trump: responsabile di morti, danni, calunnie Era stato proprio il presidente Usa a parlare dello stop alle esecuzioni che sarebbe seguito alle sue minacce di intervento militare durante la rivolta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Khamenei sfida Trump: “Criminale”. Gli 007 Usa: “L’Iran prepara attacchi a basi americane”. Il tycoon: “Ora di un cambio di leadership a Teheran” Leggi anche: “In Iran voglio la vittoria totale”, Trump spaventa Khamenei. Ma Teheran non si piega e promette: “Se attaccati, colpiremo le basi Usa in Medio Oriente” Leggi anche: Pronto il blitz Usa in Iran, fra le ipotesi anche un cyber attacco. Teheran minaccia le basi americane Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Iran, la diretta. Axios: “Araghchi ha contattato Witkoff nel weekend: discusso di un incontro”; Procuratore Iran: «Nessuno stop alle esecuzioni, da Trump sciocchezze». Khamenei in tv accusa Trump: «E' un criminale, è intervenuto nelle rivolte in Iran» - (LaPresse) La Guida Suprema dell'Iran Ayatollah Ali Khamenei ha definito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump un “criminale” per aver sostenuto i manifestanti, accusandoli di aver causato migl ... msn.com

Proteste in Iran, Ali Khamenei attacca Trump e definisce il presidente degli Stati Uniti "un criminale" - Khamenei interviene sulle proteste in Iran e accusa Stati Uniti e Trump di responsabilità per vittime e danni. tag24.it

Iran, Khamenei: “Trump criminale, responsabile vittime e danni al nostro Paese” – La diretta - "Consideriamo il presidente degli Stati Uniti (Donald Trump, ndr) un criminale per le vittime, i danni e le calunnie che ha inflitto alla nazione iraniana". msn.com

"Le donne iraniane hanno iniziato ad accendere sigarette bruciando immagini della guida suprema del Paese – Ali Khamenei – in un audace atto di sfida. Video e fotografie della protesta sono stati condivisi e rilanciati migliaia di volte su diverse piattaforme di - facebook.com facebook

Farsi da parte Anche per l’Iran si parla di regime change. Ma esiste un’alternativa credibile agli ayatollah La mappa dell’opposizione e le sfide in caso di caduta di Khamenei x.com

