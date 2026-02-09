Addio a Thiago il cane bagnino che salvava vite umane a Forte dei Marmi

Questa mattina a Forte dei Marmi si piange la perdita di Thiago, il cane bagnino che per otto anni ha pattugliato le spiagge della Versilia. Durante il suo servizio, ha salvato sette persone e ora tutti ricordano la sua dedizione e il suo coraggio.

Il cane bagnino Thiago è morto nei giorni scorsi a causa di una malattia: in otto anni di pattugliamenti in Versilia ha contribuito a salvare la vita a sette persone. Addio Thiago: è morto il cane bagnino eroe che ha salvato 7 persone a Forte dei MarmiThiago era una presenza familiare sulle spiagge della Versilia. Colpito da una malattia rapida e aggressiva, il cagnolone se n'è andato proprio nell'anno in cui avrebbe dovuto andare in pensione. Addio a Thiago, il cane soccorritore della Protezione civile che salvava i bagnanti di Forte dei MarmiLa Protezione Civile e la Regione Toscana piangono il cane Thiago, maestro di salvataggio in mare dei volontari della Sics

