Tram deraglia a Milano | 2 morti 54 feriti e il video che salvò vite

Il 28 febbraio 2026, un tram della linea 9 si è deragliato in via Vittorio Veneto a Milano, sotto i bastioni di Porta Venezia. L’incidente ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre 54. Un video pubblicato sulla rete ha mostrato le immagini dell’evento, portando alla luce i dettagli dell’incidente.

Un tram della linea 9 si è deragliato in via Vittorio Veneto a Milano, esattamente sotto i bastioni di Porta Venezia, il 28 febbraio 2026. L'incidente ha provocato due morti e 54 feriti, e ha lasciato una scia di immagini e video che si sono diffusi rapidamente in rete. Il momento del deragliamento è stato catturato da una dashcam di un taxi, che mostrava il veicolo fuoriuscire dai binari e schiantarsi contro la vetrina di un ristorante giapponese, fortunatamente vuoto all'ora dell'evento. La scena ha anche un rider, un pedone e un'altra persona che si sono salvati per pochi metri, mentre diverse persone hanno immediatamente reagito per prestare soccorso o chiamare il 112.

