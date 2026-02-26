Due azzurri in forma | Cobolli e Bellucci volani ai quarti dell’ATP di Acapulco

Grande giornata per il tennis italiano all’ATP 500 di Acapulco, dove Flavio Cobolli e Mattia Bellucci hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale con prestazioni solide e convincenti. Flavio Cobolli ha superato negli ottavi il ceco Dalibor Svrcina, numero 123 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 in una partita che, nonostante lo score lineare, è stata caratterizzata da momenti di grande intensità e difficoltà. Il romano ha mostrato grande carattere, annullando tutte le sette palle break concesse e imponendosi nei momenti chiave grazie a un’ottima prima di servito e una solidità mentale fuori dal comune. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

